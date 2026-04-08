L'acquisto di Ebosse da parte del Torino durante le ultime ore di mercato invernale aveva suscitato tanta perplessità tra i tifosi granata. Parlavamo di un giocatore che non aveva mai impressionato per qualche qualità ben precisa, ma soprattutto per un quadro clinico che destava dubbi: tre operazioni al crociato sullo stesso arto è un dettaglio che non era sfuggito. Si pensava all'impiego di Marianucci, ma poi le scelte sia di Baroni che di D'Aversa sono andate in un'altra direzione, anche se il rendimento dell'ex Udinese si è alzato soprattutto con l'arrivo del nuovo allenatore. Titolare e autore di buone prestazioni, la società ora sembra propensa al riscatto.

Torino, i dati premiano Ebosse

Il buon impatto del giocatore si può vedere sotto diversi punti di vista. Sei presenze da titolare confermano come abbia convinto immediatamente gli addetti al lavoro, ma un altro aspetto ancora più importante sull'affidabilità del giocatore è un altro. Zero errori che hanno portato al gol gli avversari, che conferma una grande lucidità nei momenti cruciali. Inoltre, si notano altri due fattori positivi: recupero palla e salvataggi. Nel primo dato la percentuale è di 1.83 a partita, così come gli intercetti (1.17): numeri che descrivono un giocatore più propenso alla posizione e alla chiusura che all'aggressione alta. Per quanto riguarda il secondo, si arriva a 3.67: è il suo dato più impressionante. Significa che Ebosse ha un ottimo senso della posizione e riesce spesso a sventare minacce imminenti in area di rigore ( dati Sofascore

Società propensa al riscatto: col Pisa decisivo

Contro il Pisa il gol di Adams è partito da una sua giocata. Un cross anticipato, che ha pescato in area di rigore Pedersen. Non sapremo mai se poi l'assist del norvegese sia stato volontario o meno, ma la sostanza non cambia. Ebosse avvia il tutto, Adams chiude. Coi nerazzurri si è trattata dell'ennesima prestazione positiva da quando è arrivato a Torino. Accolto nello scetticismo, ora è diventato uno strumento utile per D'Aversa. Adesso il suo futuro sotto la Mole può essere ben diverso, perché il riscatto è una strada ampiamente percorribile.