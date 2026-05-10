C'è lo zampino di Ebosse nella rimonta del Torino contro il Sassuolo, a conferma di un impatto super positivo dal suo approdo in granata. I dubbi sul suo conto c'erano, dato che si parlava di un giocatore con alle spalle un quadro clinico complicato (tre volte operato al crociato) e con uno scarso minutaggio nei sei mesi pre Torino. D'Aversa ha capito che poteva essere utile alla causa e l'intuizione è stata corretta. Ebosse è un giocatore prezioso per gli equilibri granata e lo stesso giocatore ha tanta voglia di restare sotto la Mole.

Avvio difficile, poi l'assist per Simeone

L'avvio di gara contro il Sassuolo non era stato particolarmente felice. Dopo pochi minuti aveva perso il movimento di Pinamonti a smarcarsi sul servizio di Volpato. Passata la paura, il difensore è salito in cattedra sfornando la consueta prestazione ordinata e pulita sulla sinistra.

Tanti i palloni toccati (88), ma sopratutto la qualità nei passaggi: su 71 tentati ben 68 sono andati a buon fine. Effettivamente il Torino sulla parte sinistra ha sempre trovato più "pulizia" nell'uscita palla a terra rispetto alla catena di destra. È sfortunato in occasione del momentaneo vantaggio neroverde, dato che il rimpallo lo mette fuori causa sull'inserimento di Lipani. La vera giocata però resta l'assist per la zuccata vincente di Simeone. Lui avvia l'azione azionando Obrador, è sempre lui che di prima riesce a scodellare uno splendido pallone per l'argentino. Non è la prima volta che il Torino segna su questa situazione: il camerunese nello stesso modo aveva avviato l'azione del gol di Adams nella trasferta di Pisa.

Ora il futuro: "Io mi sento bene". E su D'Aversa...

TURIN, ITALY - MAY 08: Cristian Volpato of US Sassuolo and Enzo Ebosse of Torino FC battle for possession during the Serie A match between Torino FC and US Sassuolo Calcio at Stadio Olimpico di Torino on May 08, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Francesco Scaccianoce/Getty Images)

Nel post partita il giocatore ha parlato del suo approdo in granata e anche del suo futuro. “Sono arrivato in un buon gruppo e mi hanno sempre aiutato, il mister il direttore e i giocatori. Questo si vede in campo. Cerco di dare il massimo per loro. Mancano ancora due partite per finire nel migliore dei modi”. Questa è stata la ricetta per rilanciare un elemento che, nell'ultimo periodo, aveva trovato pochissimo spazio. E forse lo stesso Ebosse si è levato qualche sassolino: "Questo non lo so, dovete chiederlo a mister Zanetti o al Verona. Io stavo bene e non avevo problemi particolari, ero sempre in panchina. Il calcio va così, ho cambiato squadra e oggi mi sento bene". Tanta soddisfazione personale, ma anche uno sguardo al futuro: "Ho ancora un anno di contratto con l’Udinese ma la società granata ha il diritto di riscatto. Mi sembra siano contenti di me, io penso a dare il massimo e poi alla fine parleremo di tutto”. Una permanenza che sarebbe anche meritata, visto l'impatto positivo e l'affidabilità dimostrata in questo periodo a tinte granate e che sembra andare in quella direzione. Una speranza che Ebosse "proietta" sullo stesso D'Aversa: "Il mister sta facendo bene, spero per lui che possa rimanere. Ma non decido io". Ma molto passerà proprio dall'argomento allenatore.