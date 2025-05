Torino, ecco chi continuerà a lavorare al Filadelfia anche a giugno

Da Schuurs a Njie, ecco chi sono i calciatori che si alleneranno al Fila a giugno

Detto di Schuurs, che ha anche rivelato ad un tifoso quando dovrebbe essere previsto il suo ritorno a pieno regime in campo, gli altri granata che continueranno a lavora al Filadelfia anche nel mese di giugno - quando tutto il resto della squadra sarà in vacanza - sono Zapata, Njie e Savva. I quattro lungodegenti che hanno terminato la stagione in infermeria continueranno a svolgere un lavoro personalizzato al rispettivo infortunio per provare ad essere il più pronti e in salute possibile con l'inizio della prossima stagione. Possibile un recupero al 100% per il capitano Zapata per l'inizio del raduno, e - salvo complicazioni - potrebbe far parte della lista di coloro che partiranno per il ritiro estivo. Schuurs invece si aggregherà alla squadra ma dovrebbe svolgere un lavoro a parte per poi rientrare a disposizione ad agosto. Diversa è la situazione di Njie, che invece dovrebbe superare un problema più lieve dei compagni e quindi essere completamente a disposizione per luglio. Punto interrogativo invece su Savva, che dopo le prime apparizioni lo scorso anno con Juric, non ha giocato nemmeno un minuto in questa stagione con Vanoli, ma dovrebbe rientrare per il ritiro. Questi 4 giocatori dunque, seppur con qualche giorno di vacanza previsto e già concordato, continueranno a lavorare anche a giugno al Filadelfia con un chiaro obiettivo: rientrare il prima possibile. Agli ordini di chi ad oggi è ancora presto per dirlo, ma il Toro ha bisogno di loro.