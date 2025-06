Torino: ecco chi sarà il preparatore dei portieri di Baroni

Marco Baroni si è insediato da poco come allenatore del Torino, dopo l’esperienza alla Lazio conclusasi dopo un solo anno. Tuttavia, il nuovo tecnico si sta già muovendo per completare lo staff in vista della prossima stagione. Dopo l'arrivo di Leonardo Colucci come vice-allenatore, ci sarà un nuovo ingresso nella squadra che accompagnerà Baroni nel campionato 2025/26: Matthias Castiglioni sarà infatti il nuovo preparatore dei portieri secondo quanto riferito da Hellas Live. Castiglioni era stato promosso nello staff della prima squadra il 13 luglio 2023, lavorando dunque con Baroni nella stagione che si concluse con la salvezza del club scaligero. A Verona, invece, è stato confermato Massimo Cataldi. Anche lui preparatore dei portieri, aveva già lavorato al Torino con Ivan Juric.