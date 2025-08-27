Torino, ecco le prime immagini di Asllani in granata: il video

Giovedì, 25 agosto, è stato l’Asllani-day, la giornata del settimo acquisto del Torino di questa sessione estiva di calciomercato. Sui propri canali social il club di Urbano Cairo ha condiviso le immagini del primo giorno in granata di Kristjan Asllani, dall'arrivo alla Medicina dello Sport per svolgere le visite mediche di rito fino alla firma che legherà l'ormai ex centrocampista dell'Inter al club piemontese fino a giugno 2026. Asllani è parso subito molto contento dell'inizio del nuovo ciclo. “Mi sta bene il 32”, ha detto il centrocampista durante l'iter medico e burocratico nella sede del club, dove ha incontrato anche il dt granata Davide Vagnati, con cui ha siglato il nuovo contratto con il club granata. Il centrocampista arriva in granata in prestito oneroso da 1.5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Inoltre, in caso di riscatto l'Inter avrà diritto anche al 20% sulla futura rivendita da parte del Torino. A seguire il video pubblicato sui social dal club.