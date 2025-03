Torino, Elmas: “In granata sto benissimo, amo il calore dei tifosi”

Eljif Elmas si è preso subito la scena una volta approdato al Torino. Il gol da top player contro il Bologna e tante belle giocate hanno subito acceso l'entusiasmo non solo nell'ambiente granata, ma anche al giocatore stesso. Di queste sensazioni il macedone ne ha parlato in una intervista a Sky Sport. “Sono arrivato da poco e non giocavo da oltre un anno. Mi sto allenando tanto e sto giocando con continuità, era importante per me. Ho un obiettivo personale preciso: voglio tornare al top, cercando di vincerle tutte da qui alla fine. Voglio vedere i tifosi del Toro contenti del nostro lavoro, spero che capiscano che ogni giorno cerchiamo di dare il massimo per arrivare al risultato". Proseguendo, l'ex Napoli ha parlato di cosa vuole fare con il club granata, ma anche delle differenze con la Germania.“Quando sono andato in Germania è stato un po’ difficile: si vive in maniera diversa, non c’è il calore che c’è in Italia. A Torino invece l’ho proprio rivisto, quel calore: quando esci, i tifosi ti dimostrano tanto affetto. Questa è la grande differenza che ho notato e per questo sono contento di essere qui. La città è bellissima, le strutture sono bellissime. Si sta davvero alla grande. È importante creare quella mentalità vincente che avevo a Napoli e che voglio avere anche qui". Infine c'è stato spazio anche per parlare del rapporto con Paolo Vanoli: "Sto provando a capire tutto quello che mi chiede di fare. C’è stato subito un bel rapporto, proprio dall’inizio, e di questo sono felice. Il suo primo obiettivo (e anche il mio) era quello di ritrovare la giusta condizione: sto facendo quello che mi dice, che serve a me ma anche alla squadra. Non si fa mai nulla da soli, si gioca in 11.Dopo il gol di Bologna mi hanno fatto i complimenti. Prima delle partita, qualcuno mi aveva pure detto che avrei segnato… È stato bellissimo per me. Però ora devo continuare...”