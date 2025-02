Torino, Elmas non sarà convocato per la sfida con l’Atalanta

Tutto fatto per Elmas sulla questione legata al visto, ma il giocatore non farà parte della spedizione a Bergamo del Torino. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampista macedone era rientrato nella sua terra d'origine per completare le pratiche relative all'ottenimento del visto. Cosa che è avvenuta anche in tempi di record e che hanno permesso al Torino di inserirlo nella lista di Vanoli. Il giocatore però resterà a Torino per continuare gli allenamenti. Il macedone infatti non ha ancora svolto una seduta di allenamento con il mister. È comunque possibile una sua presenza come tifoso a Bergamo, mentre è più probabile la sua convocazione per la gara contro il Genoa.