Torino, esterni male nei cross: Lazaro solo 18° in Serie A, Singo e Vojvoda…

Il sampdoriano Augello risulta il miglior crossatore dopo 32 giornate di campionato, con 31 traversoni positivi. Indietro tutti gli esterni granata

Non scopriamo oggi l’importanza degli esterni nel gioco di Ivan Juric. Nelle sue esperienze precedenti il tecnico discepolo di Gian Piero Gasperini ha sempre puntato fortemente sui binari laterali per poter sfruttare la freschezza dei propri esterni. Basti vedere l’esperienza con l’Hellas Verona, in cui il tecnico croato aveva sfruttato al massimo giocatori come Faraoni, Dimarco e Lazovic. Nella sua esperienza al Torino però, tale caratteristica si è vista veramente poco. Lo stesso Ivan Juric ha parlato di ciò nella conferenza post gara con l’Atalanta. Esiste dunque un problema esterni nel Torino, inutile negarlo. Un reparto che andrà per forza ridefinito in vista della prossima stagione.

Augello e Valeri decisamente meglio dei pari ruolo granata — Nel prossimo turno di campionato il Torino dovrà affrontare la Sampdoria. Sappiamo bene che aria tira attorno al club blucerchiato vista le traballanti situazioni relative al campo e al di fuori del rettangolo verde da gioco. Incontro alla portata sicuramente per i granata, ma c’è da evidenziare un dato relativo al lavoro degli esterni, un confronto che potrebbe mettere ancora più in luce il problema della squadra di Juric. Nonostante la posizione in classifica è la Sampdoria ad avere il miglior crossatore della Serie A dopo 32 giornate. Stiamo parlando di Tommaso Augello, terzino classe 1994’ in forza ai blucerchiati dalla stagione 2019-2020. L’ex Spezia ha messo a referto 31 cross positivi (che sono stati quindi recapitati a un compagno) in questa stagione. Il numero di assist messo a referto è anche considerevole, perché il giocatore ne ha distribuiti ben 5. Anche il terzino della Cremonese Emanuele Valeri guida questa classifica, a pari merito con il blucerchiato. La classifica delle due squadre parla chiaro, entrambe sono a serio rischio retrocessione. Ma entrambi i team hanno esterni più abili del Torino nel trovare rifornimenti per le punte.

I dati inchiodano la pochezza degli esterni — Per trovare un difensore del Torino in questa classifica bisogna scendere addirittura al diciottesimo posto. Lazaro ha collezionato soltanto 13 cross riusciti, lo stesso numero del suo compagno di squadra Rodriguez. Più si scende in questa classifica e più ci si rende conto della gravità della situazione. Aina occupa la ventitreesima posizione con 11 traversoni. Segue Singo alla posizione 32 con 9 cross e infine Vojvoda, con soli 3 cross riusciti in tutto il campionato, che gli valgono la settantunesima posizione). “Lazaro è un giocatore che va recuperato sul piano fisico e dà garanzie tecniche. Sulle fasce in questi due anni siamo stati di basso livello”, queste sono state le parole di Juric nella conferenza stampa post Atalanta. Al momento l’unica certezza nel reparto esterni del Torino sembra essere proprio il giocatore austriaco, l’unico elemento della squadra granata capace di centrare il cross giusto con più regolarità rispetto ai suoi compagni di squadra (1 cross ogni 95’). In estate dovranno essere fatte delle valutazioni, soprattutto in ottica permanenza di Ivan Juric.

