Torino Femminile, la semifinale di Coppa Italia si giocherà al Filadelfia

Dopo la vittoria contro la Reggiana ai quarti di finale, la Prima squadra femminile del Torino sfiderà il Chievo Verona nella semifinale della fase nazionale di Coppa Italia. Le due semifinali Torino-ChievoVerona Women e Cus Cosenza-Academy Abatese si svolgeranno in gara unica l'8 giugno 2025 alle ore 15.30. Il sorteggio ha decretato che il Toro giocherà in casa. Non sarà però il campo di via Bossoli l'impianto che ospiterà le granata, ma eccezionalmente lo stadio Filadelfia, come comunicato da nota ufficiale. La storica cornice accompagnerà la squadra di Serami nella gara in cui le granata si giocheranno l'accesso in finale. A seguire il comunicato del club.