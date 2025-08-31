Torino-Fiorentina 0-0, le reazioni social: “Qualcosa di buono si è visto”

Il Torino smuove la classifica e conquista il suo primo punto stagionale. Un pareggio in casa, uno zero a zero contro la Fiorentina che rimette in careggiata i granata. Il Torino di Baroni ha mostrato carattere e gioco, seppur rimangono dei dubbi sia nella fase difensiva che offensiva. Buono l'impatto di Asllani che mette ordine al centrocampo granata, come Israel che compie due belle parate. Ora la pausa nazionali per continuare a migliorare. Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X al termine della partita di Serie A tra Torino e Fiorentina.