Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor toro Torino-Fiorentina 0-0, le reazioni social: “Qualcosa di buono si è visto”

SOCIAL

Torino-Fiorentina 0-0, le reazioni social: “Qualcosa di buono si è visto”

Torino-Fiorentina 0-0, le reazioni social: “Qualcosa di buono si è visto” - immagine 1
Un articolo sulle migliori reazioni social dei tifosi granata su X al termine della partita di Serie A tra Torino e Fiorentina
Alessandro Balbo

Il Torino smuove la classifica e conquista il suo primo punto stagionale. Un pareggio in casa, uno zero a zero contro la Fiorentina che rimette in careggiata i granata. Il Torino di Baroni ha mostrato carattere e gioco, seppur rimangono dei dubbi sia nella fase difensiva che offensiva. Buono l'impatto di Asllani che mette ordine al centrocampo granata, come Israel che compie due belle parate. Ora la pausa nazionali per continuare a migliorare. Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X al termine della partita di Serie A tra Torino e Fiorentina.

Leggi anche
Torino-Fiorentina 0-0, le reazioni social: “Qualcosa di buono si è visto”
Torino-Fiorentina 0-0: i granata arginano l’emorragia con un pari interno

© RIPRODUZIONE RISERVATA