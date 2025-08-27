tor toro Torino-Fiorentina, le designazioni: arbitra Abisso, al Var Mazzoleni

Torino-Fiorentina, le designazioni: arbitra Abisso, al Var Mazzoleni

Torino-Fiorentina, le designazioni: arbitra Abisso, al Var Mazzoleni - immagine 1
I giudici di gara selezionati per la seconda giornata di Serie A
Eugenio Gammarino

Sono state rese note le designazioni arbitrali per la seconda giornata del campionato di Serie A 2025/2026 Enilive in programma 29 al 31 agosto. Il Torino di Baroni, dopo la brutta sconfitta in trasferta al Meazza contro l'Inter, debutterà allo stadio Olimpico Grande Torino nel primo match casalingo dove accoglierà la Fiorentina di Stefano Pioli, reduce dal pareggio contro il Cagliari. Ad arbitrare la sfida in programma per domenica 31 agosto alle ore 18:30 sarà il direttore Abisso, accompagnato dai guardalinee Peretti e Perrotti. In sala Var ci saranno Mazzoleni (Var) e Dionisi (Avar), mentre il quarto uomo sarà Ayroldi. Di seguito tutte le designazioni per la seconda giornata di questa Serie A 2025/2026

CREMONESE – SASSUOLO (Venerdì 29/08 h. 18.30)

GUIDA

BARONE – MONACO

IV: CALZAVARA

VAR: GARIGLIO, AVAR: SOZZA

 

LECCE – MILAN (Venerdì 29/08 h. 20.45)

MARINELLI

DEI GIUDICI – MASTRODONATO

IV: ARENA

VAR: GHERSINI, AVAR: MERAVIGLIA

 

BOLOGNA – COMO (Sabato 30/08 h. 18.30)

DOVERI

PALERMO – CATALLO

IV: TREMOLADA

VAR: DI PAOLO, AVAR: PEZZUTO

 

PARMA – ATALANTA (Sabato 30/08 h. 18.30)

MARIANI

BINDONI – TEGONI

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: AURELIANO, AVAR: PAIRETTO

 

NAPOLI – CAGLIARI (Sabato 30/08 h. 20.45)

BONACINA

ROSSI C. – BAHRI

IV: MARCENARO

VAR: LA PENNA, AVAR: PATERNA

 

PISA – ROMA (Sabato 30/08 h. 20.45)

COLLU

CECCONI – ROSSI M.

IV: MANGANIELLO

VAR: MERAVIGLIA, AVAR: MARESCA

 

GENOA – JUVENTUS (Domenica 31/8 h. 18.30)

CHIFFI

MONDIN – FONTEMURATO

IV: FOURNEAU

VAR: PATERNA, AVAR: LA PENNA

 

TORINO – FIORENTINA (Domenica 31/8 h. 18.30)

ABISSO

PERETTI – PERROTTI

IV: AYROLDI

VAR: MAZZOLENI, AVAR: DIONISI

 

INTER – UDINESE (Domenica 31/8 h. 20.45)

MARCHETTI

BACCINI - COLAROSSI

IV: ZUFFERLI

VAR: MARINI, AVAR: AURELIANO

 

LAZIO – VERONA (Domenica 31/8 h. 20.45)

CREZZINI

COSTANZO – GARZELLI

IV: COLOMBO

VAR: PEZZUTO, AVAR: MARESCA

