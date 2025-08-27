Sono state rese note le designazioni arbitrali per la seconda giornata del campionato di Serie A 2025/2026 Enilive in programma 29 al 31 agosto. Il Torino di Baroni, dopo la brutta sconfitta in trasferta al Meazza contro l'Inter, debutterà allo stadio Olimpico Grande Torino nel primo match casalingo dove accoglierà la Fiorentina di Stefano Pioli, reduce dal pareggio contro il Cagliari. Ad arbitrare la sfida in programma per domenica 31 agosto alle ore 18:30 sarà il direttore Abisso, accompagnato dai guardalinee Peretti e Perrotti. In sala Var ci saranno Mazzoleni (Var) e Dionisi (Avar), mentre il quarto uomo sarà Ayroldi. Di seguito tutte le designazioni per la seconda giornata di questa Serie A 2025/2026
Torino-Fiorentina, le designazioni: arbitra Abisso, al Var Mazzoleni
CREMONESE – SASSUOLO (Venerdì 29/08 h. 18.30)
GUIDA
BARONE – MONACO
IV: CALZAVARA
VAR: GARIGLIO, AVAR: SOZZA
LECCE – MILAN (Venerdì 29/08 h. 20.45)
MARINELLI
DEI GIUDICI – MASTRODONATO
IV: ARENA
VAR: GHERSINI, AVAR: MERAVIGLIA
BOLOGNA – COMO (Sabato 30/08 h. 18.30)
DOVERI
PALERMO – CATALLO
IV: TREMOLADA
VAR: DI PAOLO, AVAR: PEZZUTO
PARMA – ATALANTA (Sabato 30/08 h. 18.30)
MARIANI
BINDONI – TEGONI
IV: FERRIERI CAPUTI
VAR: AURELIANO, AVAR: PAIRETTO
NAPOLI – CAGLIARI (Sabato 30/08 h. 20.45)
BONACINA
ROSSI C. – BAHRI
IV: MARCENARO
VAR: LA PENNA, AVAR: PATERNA
PISA – ROMA (Sabato 30/08 h. 20.45)
COLLU
CECCONI – ROSSI M.
IV: MANGANIELLO
VAR: MERAVIGLIA, AVAR: MARESCA
GENOA – JUVENTUS (Domenica 31/8 h. 18.30)
CHIFFI
MONDIN – FONTEMURATO
IV: FOURNEAU
VAR: PATERNA, AVAR: LA PENNA
TORINO – FIORENTINA (Domenica 31/8 h. 18.30)
ABISSO
PERETTI – PERROTTI
IV: AYROLDI
VAR: MAZZOLENI, AVAR: DIONISI
INTER – UDINESE (Domenica 31/8 h. 20.45)
MARCHETTI
BACCINI - COLAROSSI
IV: ZUFFERLI
VAR: MARINI, AVAR: AURELIANO
LAZIO – VERONA (Domenica 31/8 h. 20.45)
CREZZINI
COSTANZO – GARZELLI
IV: COLOMBO
VAR: PEZZUTO, AVAR: MARESCA
