Torino-Frosinone, l’affluenza: poco più di cinquemila spettatori per la coppa

Il dato sugli spettatori presenti al Grande Torino per la sfida di Coppa Italia

Sono 5.233 gli spettatori che hanno assistito a Torino-Frosinone, gara valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Numeri ovviamente inferiori a quelli registrati in campionato. Un anno fa, per la gara contro il Cittadella, i presenti furono appena 3896.