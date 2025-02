Torino-Genoa 1-1, Le reazioni social: “Due rigori lampanti. VAR imbarazzante”

Una partita da poche emozioni, un gol per parte per tempo e poco altro, ma sullo scadere i granata reclamano un rigore lampante. Nel primo tempo un buon Toro cerca il gol, soprattutto con un Vlasic in grande spolvero. Sullo scadere del primo tempo però ecco il gol: su sviluppi di calcio d'angolo Thorsby fa autogol. Poi nella ripresa più Genoa che Toro, i rossoblù insistono nell'area avversaria e alla fine trovano il gol con Pinamonti su errore di disimpegno del Toro. Al 94' minuto poi cross in area del Genoa, prima trattenuta su Adams e poi Sanabria cade a terra con una trattenuta evidentissima. Tutto il Torino reclama il rigore ma l'arbitro fischia il finale. Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi del Toro al termine della sfida di Serie A tra granata e rossoblù.