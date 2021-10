Torino-Genoa 3-2, Juric: “Sono felice, ci voleva questa vittoria”

Le parole del tecnico granata al termine della sfida tra Torino e Genoa valida per la nona giornata di Serie A

Al termine della partita Torino-Genoa, valida per la nona giornata di Serie A, l'allenatore granata Ivan Juric è intervenuto ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni sul match: "Sono felice perché una vittoria così ci voleva. Normale che sia dura vincere, c’è tanto su cui lavorare, ma dopo aver fatto buone prestazioni con pochi punti era importante vincere. Oggi potevamo fare prima il terzo e il quarto gol, non l’abbiamo fatto e siamo stati puniti da un Genoa che ha grande qualità ed è sempre pericoloso. Oggi va benissimo così".

“Dobbiamo analizzarli bene, comunque il Genoa ha dimostrato di avere qualità. Sicuramente qualche errore l’abbiamo fatto, ma stasera voglio essere positivo e pensare alle cose buone. Quando giochi bene e non vinci non piace a nessuno. Agli errori fatti penseremo da domani”.

“Sanabria ha fatto gol e assist e ci ha fatto giocare bene, Belotti è entrato e mi è sembrato il Gallo di due-tre anni fa, il giocatore che partiva da solo. Una squadra forte deve sempre avere due attaccanti che danno garanzie, va benissimo così.Praet non lo volevamo rischiare dall’inizio, ha fatto trenta minuti come da programma e li ha fatti bene. La cosa che ci manca di più? La destrezza tecnica in certe situazioni, oggi abbiamo fatto certi errori tecnici da cui poi nascono i gol. Bene comunque Praet e gli attaccanti, l’importante è che stanno bene. Anche il Genoa comunque ha un attacco mica male”.