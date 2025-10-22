Torino-Genoa, il punto dalla biglietteria: raggiunta quota 20000 spettatori

Dopo la vittoria di carattere contro il Napoli al “Grande Torino”, lo stadio si prepara a riaccogliere il popolo granata per un’altra domenica speciale. Domenica 26 ottobre alle 12.30 il Torino ospiterà il Genoa, in una sfida che sarà un banco di prova importante e promette grande partecipazione: è stata infatti raggiunta quota 20.000 spettatori! Una grande risposta da parte della tifoseria, che ancora una volta risponde presente. E per favorire la presenza delle famiglie e dei più giovani, il club ha messo in campo numerose promozioni sui biglietti: adulti a partire da 25 euro, Under 14 a 5 euro e Under 18 a 15 euro. Attualmente rimangono ancora dei posti in tribuna centrale e nella Curva Primavera, mentre la Maratona va verso il sold out. Per quanto riguarda il settore ospiti sono disponibili ancora diversi posti.