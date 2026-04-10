Gvidas Gineitis è ormai una certezza del Torino. Il classe 2004 è un punto fermo della formazione di D'Aversa: col nuovo tecnico granata ha disputato cinque partite consecutive da titolare. La scorsa domenica contro il Pisa ha giocato l'ottavo incontro di fila dall’inizio: cosa mai accaduta in carriera. Il numero 66 granata, dall'arrivo di D'Aversa, ha portato equilibrio e vitalità al centrocampo diventando il jolly dell'ex tecnico dell'Empoli. La sua grande duttilità ha inoltre dato modo a D'Aversa di sperimentare un nuovo assetto a centrocampo.

Nell'ultimo match di campionato contro la squadra di Hiljemark, infatti, D'aversa ha spostato il lituano in regia per far spazio a Cesare Casadei come mezz'ala mancina nel secondo tempo. Opzione che il tecnico granata ha ribadito nella conferenza stampa pre Torino-Hellas Verona di oggi: "Prati e Ilkhan? Prati è lineare, è un geometra. Ilkhan ha una frequenza di passo che gli permette di saltare l'uomo, in questo momento è più una mezz'ala piuttosto che un play. Sono giocatori diversi, ma indipendentemente dalla scelta dell'uno o dell'altro, tutte e due danno il proprio contributo. A Pisa nel secondo tempo, in quel ruolo ci ha giocato Gineitis e ha fatto molto bene". Il classe 2004 è una mezzala d’inserimento ma ha dato buona prova anche in cabina di regia dando spazio a partita in corso anche all'ex Chelsea.