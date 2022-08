Torino, giorno di riposo dopo la Lazio: appuntamento a lunedì al Filadelfia

Un'altra domenica di riposo per il Torino di Ivan Juric. Proprio come è accaduto il 14 agosto anche oggi, 21 agosto, i granata non si alleneranno. Se nel primo caso il Torino vinse con il Monza, in questo secondo ha pareggiato 0 a 0 in casa contro la Lazio. Appuntamento al Filadelfia lunedì.