Torino, Grava e Pinotti: due avventure diverse, ma un destino analogo

Il 5 marzo coincide con il compleanno di due giocatori che in passato hanno vestito la gloriosa maglia granata. Il primo di questi è il terzino degli anni '50 Lino Grava, deceduto 11 anni fa all'età di 83 anni. Il classe '27 ha esordito al Toro nel 1949, pochi mesi dopo la tragedia di Superga. Grava ha vissuto due parentesi sotto la Mole: la prima tra il 1949 e il 1952 (78 presenze), la seconda tra il 1954 e il 1960 (ben 147 presenze). Oggi avrebbe compiuto 99 anni. Ruolo completamente diverso, ma destino simile per Gian Nicola Pinotti, ex portiere (che parava anche senza un dito!) del Toro scomparso anche lui nel 2010, che oggi avrebbe spento 79 candeline. Un altro aspetto che accomuna i due giocatori è l'età in cui entrambi hanno fatto il loro esordio in maglia granata: 22 anni. L'avventura di Pinotti al Torino è cominciata nel 1969 ed è terminata un anno dopo.