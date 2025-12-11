Torino, i 5 flop di Vagnati: da Seck a Salama, ma la lista sarebbe lunga…

Con mercoledì 10 dicembre si è chiusa l'esperienza di Davide Vagnati al Torino come direttore tecnico. Una notizia fulminante, dato che non sembravano essere previsti all'orizzonte terremoti societari o possibili ribaltamenti sulla panchina. Lo scossone però è arrivato proprio all'interno della dirigenza e ha coinvolto l'unico elemento che sembrava intoccabile. La permanenza di Vagnati sotto la Mole è durata cinque anni. Il direttore tecnico era arrivato dalla SPAL, con cui aveva conquistato una storica promozione in Serie A, oltre che alla permanenza. Le cose in granata non sono andate benissimo, dato che sono diversi i colpi arrivati sotto Vagnati e che hanno totalmente floppato. Ecco i cinque peggiori acquisti della gestione dell'ex direttore tecnico granata.