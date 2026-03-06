Il Torino ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il Napoli delle 20:45 e sono 26 i calciatori inseriti in questo elenco. Roberto D'Aversa alla sua seconda in granata avrà quasi tutta la rosa al completo con Emirhan Ilkhan che torna dopo lo stop di un turno in seguito all'espulsione rimediata a Marassi. Tra gli indisponibili figurano Zakaria Aboukhlal, ancora out per l'infortunio al ginocchio, il lungodegente Zanos Savva e Saba Sazonov fuori lista.
Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale
news
Torino, i convocati col Napoli: torna Ilkhan dopo la squalifica
Il centrocampista turco aveva rimediato il cartellino rosso nel primo tempo della sfida col Genoa
I convocati del Torino per la sfida contro il Napoli—
PORTIERI: Israel, Paleari, Siviero;
DIFENSORI: Biraghi, Coco, Ebosse, Ismajli, Lazaro, Marianucci, Maripan, Nkounkou, Obrador, Pedersen;
CENTROCAMPISTI: Anjorin, Casadei, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Prati, Tameze, Vlasic;
ATTACCANTI: Adams, Kulenovic, Njie, Simeone, Zapata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA