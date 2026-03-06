Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor toro Torino, i convocati col Napoli: torna Ilkhan dopo la squalifica

news

Torino, i convocati col Napoli: torna Ilkhan dopo la squalifica

Torino, i convocati col Napoli: torna Ilkhan dopo la squalifica - immagine 1
Il centrocampista turco aveva rimediato il cartellino rosso nel primo tempo della sfida col Genoa
Redazione Toro News

Il Torino ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il Napoli delle 20:45 e sono 26 i calciatori inseriti in questo elenco. Roberto D'Aversa alla sua seconda in granata avrà quasi tutta la rosa al completo con Emirhan Ilkhan che torna dopo lo stop di un turno in seguito all'espulsione rimediata a Marassi. Tra gli indisponibili figurano Zakaria Aboukhlal, ancora out per l'infortunio al ginocchio, il lungodegente Zanos Savva e Saba Sazonov fuori lista.

I convocati del Torino per la sfida contro il Napoli

—  

PORTIERI: Israel, Paleari, Siviero;

DIFENSORI: Biraghi, Coco, Ebosse, Ismajli, Lazaro, Marianucci, Maripan, Nkounkou, Obrador, Pedersen;

CENTROCAMPISTI: Anjorin, Casadei, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Prati, Tameze, Vlasic;

ATTACCANTI: Adams, Kulenovic, Njie, Simeone, Zapata.

 

Leggi anche
Tanti auguri a Jonathas: l’ex giocatore granata compie 37 anni
Torino, la giornata: alle 20.45 il Torino di D’Aversa affronterà il Napoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA