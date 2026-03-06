Torino, i convocati col Napoli: torna Ilkhan dopo la squalifica

Il Torino ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il Napoli delle 20:45 e sono 26 i calciatori inseriti in questo elenco. Roberto D'Aversa alla sua seconda in granata avrà quasi tutta la rosa al completo con Emirhan Ilkhan che torna dopo lo stop di un turno in seguito all'espulsione rimediata a Marassi. Tra gli indisponibili figurano Zakaria Aboukhlal, ancora out per l'infortunio al ginocchio, il lungodegente Zanos Savva e Saba Sazonov fuori lista.