Torino, i convocati di Juric per Monza: presente Rodriguez, Soppy torna in lista

Il Torino ha diramato l'elenco dei convocati per la gara odierna sul campo del Monza. Nella lista stilata da Ivan Juric si rivede Brandon Soppy al rientro dopo cinque partite dalle quali è rimasto fuori per un problema muscolare alla coscia. Normalmente convocato anche Ricardo Rodriguez nonostante il sofferenza al bicipite femorale destro. Il difensore svizzero viaggerà con la squadra a Monza e andrà anche quantomeno in panchina, resta da capire se sarà in grado di scendere in campo. Come noto sono invece assenti Samuele Ricci (lesione distrattiva del bicipite femorale della coscia destra), Perr Schuurs (operato dopo la lesione del legamento crociato anteriore sinistro) e Koffi Djidji (in via di recupero dopo l'operazione di addominoplastica).