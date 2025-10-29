Torino, i convocati per Bologna: rientra Anjorin, fuori Aboukhlal

Dopo la vittoria contro il Genoa domenica a pranzo, il Torino torna subito in campo. I granata di Marco Baroni giocheranno contro il Bologna alle ore 20.45 presso lo stadio Dall'Ara. Per la delicata trasferta il tecnico granata potrà contare su Anjorin. L'inglese ex Empoli ha recuperato ed è tornato nella lista. Tuttavia non sarà presente Aboukhlal (piccola noia muscolare), così come Israel: il portiere non ha ancora recuperato. Mancherà anche Nkounkou, per un totale di tre assenti. Di seguito le lista completa.