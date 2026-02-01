tor toro Torino, i convocati per il Lecce: presenti i nuovi acquisti, non c’è Simeone

Torino, i convocati per il Lecce: presenti i nuovi acquisti, non c’è Simeone

I convocati per la sfida contro il Lecce
Eugenio Gammarino

Il Torino affronterà alle 12.30 il Lecce di Eusebio Di Francesco. Per i granata diventa fondamentale dare una risposta dopo la brutta prestazione contro il Como, ma l'avversario non è semplice. All'andata finì 2-1 proprio per i giallorossi al  Via del Mare. Ritorna Dembele ma Baroni dovrà fare a meno di diversi indisponibili: Simeone, Aboukhlal e Gineitis su tutti, nomi importanti e che non hanno recuperato per la sfida di oggi. Per la sfida di oggi sono presenti tutti e quattro i nuovi acquisti della sessione invernale di calciomercato: Marianucci, Obrador, Prati e Kulenovic. Presenti i giocatori della Primavera Perciun e Gabellini aggregati già dalla trasferta di Como. Di seguito la lista completa.

I convocati

Portieri: Israel, Paleari, Siviero.

Difensori: Coco, Dembele, Lazaro, Marianucci, Maripan, Obrador, Pedersen.

Centrocampisti: Anjorin, Casadei, Ilkhan, Perciun, Prati, Tameze, Vlasic.

Attaccanti: Adams, Gabellini, Kulenovic, Njie, Zapata.

