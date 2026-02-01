Torino, i convocati per il Lecce: presenti i nuovi acquisti, non c’è Simeone

Il Torino affronterà alle 12.30 il Lecce di Eusebio Di Francesco. Per i granata diventa fondamentale dare una risposta dopo la brutta prestazione contro il Como, ma l'avversario non è semplice. All'andata finì 2-1 proprio per i giallorossi al Via del Mare. Ritorna Dembele ma Baroni dovrà fare a meno di diversi indisponibili: Simeone, Aboukhlal e Gineitis su tutti, nomi importanti e che non hanno recuperato per la sfida di oggi. Per la sfida di oggi sono presenti tutti e quattro i nuovi acquisti della sessione invernale di calciomercato: Marianucci, Obrador, Prati e Kulenovic. Presenti i giocatori della Primavera Perciun e Gabellini aggregati già dalla trasferta di Como. Di seguito la lista completa.