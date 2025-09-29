tor toro Torino, i convocati per il Parma: rientrano Masina e Maripan, out Ilic

Torino, i convocati per il Parma: rientrano Masina e Maripan, out Ilic

Torino, i convocati per il Parma: rientrano Masina e Maripan, out Ilic - immagine 1
La lista dei giocatori granata che prenderanno parte alla gara contro i ducali
Piero Coletta

Staccato il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia, ora per il Torino c'è il campionato. L'avversario è il Parma di Carlos Cuesta, in cerca di punti. Il match si giocherà all'Ennio Tardini di Parma alle ore 18.30. In questi minuti è stata diramata la lista dei convocati che prenderanno parte alla trasferta ducale. Rientra Masina in difesa, così come Maripan, mentre non è stato convocato Ivan Ilic. Di seguito la lista completa.

La lista dei convocati

PORTIERI: Israel, Paleari, Popa;

DIFENSORI: Biraghi, Coco, Dembélé, Ismajli, Lazaro, Maripan, Masina, Nkounkou, Pedersen;

CENTROCAMPISTI: Asllani, Casadei, Gineitis, Ilkhan, Tameze, Vlasic;

ATTACCANTI: Aboukhlal, Adams, Ngonge, Simeone, Njie, Zapata.

