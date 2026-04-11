Il Torino ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il Verona. Sono 24 i giocatori convocati da Roberto D'Aversa per la partita di oggi - sabato 11 aprile - contro la squadra di Paolo Sammarco, in programma alle ore 15.00 allo stadio Olimpico Grande Torino. Per la sfida contro gli scaligeri, il tecnico Roberto D'Aversa dovrà fare a meno del suo capitano, Duvan Zapata, alle prese con un infortunio muscolare alla coscia destra, rimediato la scorsa settimana, e Nkounkou. Oltre al colombiano, risultano ancora assenti Zakaria Aboukhlal, il lungodegente Zannetos Savva, Saba Sazonov (fuori rosa).

I convocati del Torino

PORTIERI: Paleari, Israel, Siviero

DIFENSORI: Biraghi, Coco, Ebosse, Ismajli, Lazaro, Marianucci, Maripan, Obrador, Pedersen

CENTROCAMPISTI: Anjorin, Casadei, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Pravi, Tameze, Vlasic

ATTACCANTI: Adams, Kulenovic, Njie, Simeone