La lista dei convocati granata in vista della partita di oggi contro gli scaligeri

Eugenio Gammarino

Il Torino ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il Verona. Sono 24 i giocatori convocati da Roberto D'Aversa per la partita di oggi - sabato 11 aprile - contro la squadra di Paolo Sammarco, in programma alle ore 15.00 allo stadio Olimpico Grande Torino. Per la sfida contro gli scaligeri, il tecnico Roberto D'Aversa dovrà fare a meno del suo capitano, Duvan Zapata, alle prese con un infortunio muscolare alla coscia destra, rimediato la scorsa settimana, e Nkounkou. Oltre al colombiano, risultano ancora assenti Zakaria Aboukhlal, il lungodegente Zannetos Savva, Saba Sazonov (fuori rosa).

Torino FC v Parma Calcio 1913 - Serie A

I convocati del Torino

PORTIERI: Paleari, Israel, Siviero
DIFENSORI: Biraghi, Coco, Ebosse, Ismajli, Lazaro, Marianucci, Maripan, Obrador, Pedersen
CENTROCAMPISTI: Anjorin, Casadei, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Pravi, Tameze, Vlasic
ATTACCANTI: Adams, Kulenovic, Njie, Simeone

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