La lista dei convocati granata in vista della partita di oggi contro gli scaligeri
Il Torino ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il Verona. Sono 24 i giocatori convocati da Roberto D'Aversa per la partita di oggi - sabato 11 aprile - contro la squadra di Paolo Sammarco, in programma alle ore 15.00 allo stadio Olimpico Grande Torino. Per la sfida contro gli scaligeri, il tecnico Roberto D'Aversa dovrà fare a meno del suo capitano, Duvan Zapata, alle prese con un infortunio muscolare alla coscia destra, rimediato la scorsa settimana, e Nkounkou. Oltre al colombiano, risultano ancora assenti Zakaria Aboukhlal, il lungodegente Zannetos Savva, Saba Sazonov (fuori rosa).
I convocati del Torino
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