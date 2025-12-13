Alle ore 15 il Torino sfiderà la Cremonese allo stadio Olimpico Grande Torino. Sarà un match importante per i granata, che devono riscattare un ultimo periodo davvero negativo. Per l'incrocio contro i lombardi il tecnico dei piemontesi Baroni ritrova due elementi cruciali per il suo scacchiere. Tornano infatti il difensore Ismajli e l'attaccante Simeone. Rientra anche Ilic dopo l'infortunio patito contro l'Inghilterra. Ancora out i lungodegenti Schuurs, che comunque ha fatto la sua apparizione al Filadelfia, e Savva. Di seguito la lista completa:
Torino, i convocati per la Cremonese: tre recuperi importanti per Baroni
Tornano Ismajli, Ilic e Simeone nella lista dei convocati di Baroni
Portieri: Israel, Paleari, Popa
Difensori: Biraghi, Coco, Dembele, Ismajli, Lazaro, Maripan, Masina, Nkounkou, Pedersen
Centrocampisti: Anjorin, Asllani, Casadei, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Tameze, Vlasic
Attaccanti: Aboukhlal, Adams, Ngonge, Njie, Simeone, Zapata.
