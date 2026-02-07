Torino, i convocati per la Fiorentina: riecco Casadei e altri quattro

Il Torino affronterà alle ore 20:45 la Fiorentina al Franchi e ritroverà per la prima volta da avversario dopo l'addio di quest'estate l'ex allenatore Paolo Vanoli. La sfida tra i granata e i viola, che all'andata terminò a reti bianche al Grande Torino, si prospetta particolarmente importante per entrambe, ma il Toro vuole distaccare con decisione la zona calda e assicurarsi un posto di maggiore tranquillità in classifica. A disposizione di mister Baroni si rivedono soprattutto Aboukhlal, Gineitis e Simeone reduci dagli infortuni, ma anche Che Adams e Casadei, assenti in settimana nella sfida di Coppa Italia contro l'Inter. Torna tra i convocati anche Biraghi, che non ha trovato una sistemazione durante il calciomercato invernale. A centrocampo risultano pesanti le assenze di Vlašić e del neo-acquisto Prati, entrambi out per la squalifica rimediata contro il Lecce. Di seguito la lista completa.