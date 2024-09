Torino, i convocati per la Lazio: torna Vlasic tra i convocati

Il Torino ha reso noto l'elenco dei convocati per la sfida di quest'oggi in campionato contro la Lazio di Baroni. Da registrare il rientro di Vlasic nella lista dei convocati, si tratta della prima convocazione per il croato dopo l'infortunio patito contro il Bologna nel match del 3 maggio. Out Balcot e Ciammaglichella, confermato invece Njie dopo la buona prova contro l'Empoli in Coppa Italia.