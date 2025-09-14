Il Torino riparte con la sfida alla Roma. I granata infatti saranno ospiti della Roma nel lunch match di questa domenica. I granata cercano la prima vittoria in Serie A, mentre i giallorossi vogliono la terza vittoria di fila per agganciare Napoli e Juventus, anche loro a quota 9 punti. Il club granata ha ufficializzato la lista dei convocati proprio in vista del match. Torna Ismajli, alla prima convocazione con i granata in Serie A. Il difensore infatti aveva saltato le prime due gara per infortunio. Dentro anche il nuovo acquisto Nkounkou.
Torino, i convocati per la Roma: prima chiamata per Ismajli e Nkounkou
Le scelte di mister Baroni in vista della gara con la Roma
I convocati di Baroni per la partita con la Roma—
PORTIERI: Israel, Paleari, Popa
DIFENSORI: Biraghi, Coco, Dembélé, Ismajli, Lazaro, Maripan, Masina, Nkounkou, Pedersen
CENTROCAMPISTI: Asllani, Anjorin, Casadei, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Tameze, Vlasic
ATTACCANTI: Aboukhlal, Adams, Ngonge, Simeone, Njie, Zapata
