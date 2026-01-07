tor toro Torino, i convocati per l’Udinese: ko Gineitis, ecco perché

Torino, i convocati per l’Udinese: ko Gineitis, ecco perché

La lista dei convocati granata in vista della gara contro i friulani
Piero Coletta

Il Torino affronterà questa sera l'Udinese all'Olimpico Grande Torino. Si tratta della prima gara interna dell'anno per i granata, chiamati a confermare quanto di buono fatto vedere contro il Verona. Per la gara con i friulani Baroni non potrà contare su Gineitis, fuori dalla lista dei convocati. Il lituano ha accusato un risentimento muscolare all'adduttore sinistro. Valutazioni in corso sul giocatore. Tornano invece disponibili Nkounkou e Ngonge per l'attacco. Nuova chiamata per il difensore della Primavera Pellini, prima convocazione per il centrocampista 2007 Acquah, titolare nella seconda squadra granata.

Torino-Udinese, i convocati di Baroni

Portieri: Israel, Paleari, Popa

Difensori: Biraghi, Coco, Dembélé, Simajli, Lazaro, Maripan, Nkounkou, Pellini, Sazonov.

Centrocampisti: Acquah, Anjorin, Asllani, Casadei, Ilkhan, Tameze, Vlasic.

Attaccanti: Aboukhlal, Adams, Ngonge, Njie, Simeone, Zapata.

