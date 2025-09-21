Il Torino ha ufficializzato la lista dei convocati che prenderanno parte alla gara casalinga contro l'Atalanta. Per la sfida contro gli orobici Baroni non avrà a disposizione Adam Masina. Il difensore centrale infatti è infortunato e non prenderà parte alla sfida. Non ci sono sorprese, il tecnico ha confermato in toto la squadra che ha vinto contro la Roma una settimana fa.
NEWS
Torino, i convocati per l’Atalanta: out Masina, nessuna novità
Ecco i giocatori che prenderanno parte all'impegno casalingo contro gli orobici
La lista dei convocati per la gara contro gli orobici—
PORTIERI: Israel, Paleari, Popa
DIFENSORI: Biraghi, Coco, Dembélé, Ismajli, Lazaro, Maripan, Nkounkou, Pedersen
CENTROCAMPISTI: Asllani, Anjorin, Casadei, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Tameze, Vlasic
ATTACCANTI: Aboukhlal, Adams, Ngonge, Simeone, Njie, Zapata
© RIPRODUZIONE RISERVATA