Torino, i convocati per l’Atalanta: out Masina, nessuna novità

Ecco i giocatori che prenderanno parte all'impegno casalingo contro gli orobici
Piero Coletta

Il Torino ha ufficializzato la lista dei convocati che prenderanno parte alla gara casalinga contro l'Atalanta. Per la sfida contro gli orobici Baroni non avrà a disposizione Adam Masina. Il difensore centrale infatti è infortunato e non prenderà parte alla sfida. Non ci sono sorprese, il tecnico ha confermato in toto la squadra che ha vinto contro la Roma una settimana fa.

La lista dei convocati per la gara contro gli orobici

PORTIERI: Israel, Paleari, Popa

DIFENSORI: Biraghi, Coco, Dembélé, Ismajli, Lazaro, Maripan, Nkounkou, Pedersen

CENTROCAMPISTI: Asllani, Anjorin, Casadei, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Tameze, Vlasic

ATTACCANTI: Aboukhlal, Adams, Ngonge, Simeone, Njie, Zapata

