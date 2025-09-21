Torino, i convocati per l’Atalanta: out Masina, nessuna novità

Il Torino ha ufficializzato la lista dei convocati che prenderanno parte alla gara casalinga contro l'Atalanta. Per la sfida contro gli orobici Baroni non avrà a disposizione Adam Masina. Il difensore centrale infatti è infortunato e non prenderà parte alla sfida. Non ci sono sorprese, il tecnico ha confermato in toto la squadra che ha vinto contro la Roma una settimana fa.