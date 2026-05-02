Roberto D'Aversa scioglie i dubbi in vista della sfida contro l'Udinese e ne convoca ventidue per il match in programma alle ore 15 presso il Bluenergy Stadium. Non saranno della partita Zakaria Aboukhlal, Ardian Ismajli, Tino Anjorin, Marcus Pedersen, Che Adams e Duvan Zapata, tutti ai box a causa infortuni. Tuttavia, D'Aversa per la sfida contro i friulani recupera Zanos Savva. Il giocatore cipriota torna tra i convocati della prima squadra granata dopo quasi due anni dall'ultima volta (Atalanta-Torino del maggio del 2024). Inoltre, ritorna fra i convocati anche Niels Nkounkou vista l'assenza di Pedersen.

PORTIERI: Israel, Paleari, Siviero

DIFENSORI: Biraghi, Coco, Ebosse, Lazaro, Marianucci, Maripan, Nkounkou, Obrador

CENTROCAMPISTI: Casadei, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Prati, Tameze, Vlasic

ATTACCANTI: Kulenovic, Njie, Savva, Simeone