Torino, i granata in nazionale: Asllani in rete, Pedersen e Perciun in panchina

Prosegue senza sosta la pausa nazionali. Anche stasera erano diversi i granata impegnati con le rispettive selezioni. Si trattava soprattutto di gara valide per la qualificazione ai Mondiali del 2026. Una gara soprattutto riguardava il girone degli azzurri, che ieri hanno vinto a fatica in Ungheria contro Israele. Si tratta della Norvegia del granata Pedersen, impegnata contro la Moldavia dell'altro granata Perciun. Spazio anche ad Asllani con l'Albania e Ilkhan con la Turchia U21. In nottata giocheranno invece i sudamericani Isarel e Maripan, impegnati rispettivamente con Uruguay e Cile. Ecco il punto di serata (e di apertura per Maripan e Israel) sui granata convocati in nazionale.