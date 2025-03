Torino, i nazionali in campo: Coco e Gineitis si candidano per partire dal 1′

La Serie A continua il suo stop, spazio agli impegni delle nazionali. Sono diversi i giocatori che scenderanno in campo nella giornata di oggi. In particolare alle ore 14:00 sarà il turno di Saul Coco, che con la sua Guinea Equatoriale affronterà Sao Tome. La giornata calcistica prosegue con l'impegno di Ginetis, che alle 20:45 con la sua Lituania affronterà la Polonia. Inoltre questa notte Sanabria e Maripan si sono sfidati in Paraguay-Cile, match in cui l'attaccante granata ha avuto la meglio sul difensore cileno. Analizziamo gli impegni nel dettaglio.