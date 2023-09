Torino, i nazionali in campo oggi: stasera derby granata tra Vojvoda e Rodriguez

Questa sera alle ore 20:45 andrà in scena una gara molto importante per Ricardo Rodriguez e la sua Svizzera. Il capitano granata sembra essere quasi certo di una maglia da titolare contro il Kosovo nel 4-3-3 del CT Yakin. Per gli elvetici c'è la possibilità di blindare ulteriormente il primo posto del girone, specie dopo il pareggio contro la Romania (seconda nel girone con 8 punti) per 2-2 nell'ultimo match. Dall'altra parte del campo ci sarà invece un altro giocatore del Torino come Mergim Vojvoda. Per lui quella di stasera sarà la prima gara con la Nazionale in questa sosta dei campionati e della Serie A. Una partita, quella di stasera, che per l'esterno numero 27 granata può rappresentare un’ulteriore opportunità di scendere in campo dal 1’. Attualmente, nella classifica del girone I, il Kosovo si trova al quinto e penultimo posto con 3 punti, mentre la Svizzera al primo con 10 punti totali. Si tratta quindi di una delle ultime chiamate per Vojvoda e compagni per cercare di non perdere troppo terreno dalle prime e provare ad agguantare il primo o il secondo posto, quelli utili per qualificarsi ai prossimi Europei che si disputeranno in Germania.