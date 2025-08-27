Torino, i precedenti con Abisso: sei vittorie in quindici match per i granata

Bilancio abbastanza positivo dei granata con il fischietto siciliano: sei vittorie in quindici match

Eugenio Gammarino 27 agosto 2025 (modifica il 27 agosto 2025 | 13:35)

Il match tra Torino e Fiorentina in programma domenica 31 agosto alle 18:30 sarà diretto da Rosario Abisso. Per il fischietto siciliano si tratta della prima direzione in questa Serie A 2025-2026 Enilive in una gara del Torino. L'ultima gara arbitrata da Abisso contro i granata è stato il match valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2024-2025 contro il Monza allenato da Alessandro Nesta terminato sul punteggio di 1-1 grazie alle reti di Masina e Djuric.

I precedenti del Torino con Abisso — La prima direzione di gara di Abisso in una gara del Torino risale alla stagione 14/15. La squadra granata, allenata all'epoca da Gian Piero Ventura, nella sfida valida per la 17esima giornata si scontrava con il Chievo Verona di Rolando Maran. Il match terminò sul risultato di 0-0. Inoltre, Abisso ha diretto un altro Torino-Fiorentina allo stadio Olimpico Grande Torino in occasione degli ottavi di Coppa Italia 2018-2019. La sfida risale al 18 gennaio 2019: il Torino, all'epoca allenato da Walter Mazzarri, uscì sconfitto per 2-0 contro i viola di Pioli grazie alla doppietta di Federico Chiesa. Un altro precedente di Abisso fra granata e viola è la sfida di campionato disputata al Franchi in occasione del campionato di Serie A 2020-2021 nella sfida valida per la prima giornata: anche in quell'occasione la Fiorentina uscì vittoriosa dal campo grazie alla rete di Gaetano Castrovilli contro i granata allenati da Marco Giampaolo. Tuttavia, nel match contro il Milan vinto 2-1 dai granata valido per dodicesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023, ha destato scalpore la gara diretta da Abisso a causa di una gestione non corretta dei cartellini e la non assegnazione di un rigore piuttosto netto alla squadra allenata da Ivan Juric.

I numeri del Torino — Il bilancio dei piemontesi con il direttore di gara della sezione di Palermo è abbastanza positivo. In quindici direzioni di gara fra Serie A e Coppa Italia, il Torino ha ottenuto sei vittorie (Bologna, Benevento, Cosenza, Udinese, Lazio, Milan), cinque pareggi (Chievo Verona, Spal, Lazio, Atalanata, Monza) e quattro sconfitte (Fiorentina, Udinese, Fiorentina, Roma). Nelle ultime quattro gare del Toro dirette da Abisso in Serie A, i granata hanno ottenuto tre pareggi e una vittoria. L'ultima sconfitta con Abisso risale alla dodicesima giornata del campionato di Serie A 2020-2021 contro la Roma di Paulo Fonseca, terminata sul punteggio di 3-1 per i giallorossi.