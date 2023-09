Torino, i precedenti con Guida: è l’arbitro degli 0-7, l’ultimo incrocio a La Spezia

Sarà Marco Guida a dirigere Torino-Roma ( QUI la terna ). Un direttore di gara che conosce bene il Torino, dato che in carriera lo ha già arbitrato in 26 occasioni. Lo ricordano anche i granata, come l'arbitro che diresse le debacle per 0-7 contro Milan e Atalanta. A prescindere dai quei due precedenti, il bilancio con Guida è però sostanzialmente equilibrato: in 26 gare sono arrivate 10 vittorie, 10 sconfitte e 6 pareggi.

Torino, un unico precedente nella scorsa stagione: Spezia-Torino

Guida arbitrerà per la prima volta in questa stagione il Torino. L'ultimo incrocio tra le parti era avvenuto il 27 maggio 2023 a La Spezia quando i granata di Juric si presentarono al Picco con l'obiettivo di espugnarlo. La partita fu un tripudio granata, con il Toro che vinse per 4-0 contro lo Spezia, poi sceso in Serie B. In quell'occasione la direzione di Guida fu generalmente attenta. Fece discutere solo il contatto tra Buongiorno e Nzola in area di rigore, con il direttore che lo aveva concesso salvo poi revocarlo non per la lieve entità del contatto ma per un tocco di mano di Nzola mostrato dal Var.