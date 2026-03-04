tor toro Torino, i precedenti in casa del Napoli: un tabù che dura dalla Serie A 08/09

IL TEMA

Torino, i precedenti in casa del Napoli: un tabù che dura dalla Serie A 08/09

Torino, i precedenti in casa del Napoli: un tabù che dura dalla Serie A 08/09 - immagine 1
Per trovare una vittoria dei granata a Napoli bisogna tornare alla Serie A 08/09
Piero Coletta

Dopo la bella vittoria contro la Lazio all'Olimpico Grande Torino, il Torino del nuovo allenatore D'Aversa è pronto per un'altra importante partita. Venerdì sera infatti i granata giocheranno al Maradona di Napoli contro il Napoli di Antonio Conte, reduce dalla vittoria al fotofinish contro il Verona grazie al ritorno al gol di Romelu Lukaku.

Il bilancio: tanti i pareggi

—  

La sfida del Maradona tra Napoli e Torino si è ripetuta per 80 volte complessivamente. I numeri pendono a favore dei partenopei, 32 le vittorie. Sono tredici invece i trionfi dei granata. Tanti invece i pareggi tra le due compagini in territorio campano, ben trentacinque. A livello di reti il Napoli è andato a segno 114 volte nei match giocati in Campania contro il Torino. Per i granata il numero è di 76.

L'ultimo precedente: doppio McTominay

—  

L'ultimo incrocio risale all'annata scorsa, precisamente alla trentaquattresima giornata. Il Napoli era in corsa per lo scudetto, poi vinto, e il Torino attraversava l'ultima crisi dell'era Vanoli. Finì 2-0 per gli azzurri grazie alla doppietta del centrocampista. Tre punti che per i partenopei furono importanti per la conquista del titolo.

L'ultima vittoria a tinte granata: Serie A 08/09

—  

Per trovare una vittoria dei granata a Napoli bisogna tornare alla Serie A 08/09. Una vita fa praticamente. In quell'occasione il Torino si impose per 1-2 all'allora San Paolo, ribaltando il vantaggio iniziale di Pià. Nel secondo tempo Rolando Bianchi e Alessandro Rosina firmarono l'impresa, che però non bastò. La settimana dopo il Torino firmò la propria condanna perdendo contro il Genoa a Torino per 3-2.

 

Leggi anche
Torino, la giornata: matchday Primavera alle 14 e la conferenza stampa di D’Aversa
Verso Napoli-Torino, D’Aversa vuole il bis contro un Napoli altalenante

© RIPRODUZIONE RISERVATA