Torino, i precedenti in casa del Napoli: un tabù che dura dalla Serie A 08/09

Il bilancio: tanti i pareggi

La sfida del Maradona tra Napoli e Torino si è ripetuta per 80 volte complessivamente. I numeri pendono a favore dei partenopei, 32 le vittorie. Sono tredici invece i trionfi dei granata. Tanti invece i pareggi tra le due compagini in territorio campano, ben trentacinque. A livello di reti il Napoli è andato a segno 114 volte nei match giocati in Campania contro il Torino. Per i granata il numero è di 76.