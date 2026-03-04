Dopo la bella vittoria contro la Lazio all'Olimpico Grande Torino, il Torino del nuovo allenatore D'Aversa è pronto per un'altra importante partita. Venerdì sera infatti i granata giocheranno al Maradona di Napoli contro il Napoli di Antonio Conte, reduce dalla vittoria al fotofinish contro il Verona grazie al ritorno al gol di Romelu Lukaku.
IL TEMA
Torino, i precedenti in casa del Napoli: un tabù che dura dalla Serie A 08/09
Il bilancio: tanti i pareggi—
La sfida del Maradona tra Napoli e Torino si è ripetuta per 80 volte complessivamente. I numeri pendono a favore dei partenopei, 32 le vittorie. Sono tredici invece i trionfi dei granata. Tanti invece i pareggi tra le due compagini in territorio campano, ben trentacinque. A livello di reti il Napoli è andato a segno 114 volte nei match giocati in Campania contro il Torino. Per i granata il numero è di 76.
L'ultimo precedente: doppio McTominay—
L'ultimo incrocio risale all'annata scorsa, precisamente alla trentaquattresima giornata. Il Napoli era in corsa per lo scudetto, poi vinto, e il Torino attraversava l'ultima crisi dell'era Vanoli. Finì 2-0 per gli azzurri grazie alla doppietta del centrocampista. Tre punti che per i partenopei furono importanti per la conquista del titolo.
L'ultima vittoria a tinte granata: Serie A 08/09—
Per trovare una vittoria dei granata a Napoli bisogna tornare alla Serie A 08/09. Una vita fa praticamente. In quell'occasione il Torino si impose per 1-2 all'allora San Paolo, ribaltando il vantaggio iniziale di Pià. Nel secondo tempo Rolando Bianchi e Alessandro Rosina firmarono l'impresa, che però non bastò. La settimana dopo il Torino firmò la propria condanna perdendo contro il Genoa a Torino per 3-2.
