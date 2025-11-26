Torino, ieri mattina confronto fra Baroni e squadra: ecco cosa è successo

Torino, Baroni deve mantenere alta la concentrazione

Guardando negli occhi uno per uno i suoi giocatori Baroni ha ribadito le parole post Torino-Como: "Il problema è l'atteggiamento. Non è accettabile uscire dalla partita come abbiamo fatto dopo il terzo gol". L'allenatore ha ribadito ai suoi giocatori che tassativamente non vuole più vedere un calo come quello di lunedì sera. Baroni si è concentrato soprattutto sull'aspetto mentale dei suoi ragazzi: ha capito che non può abbassare la guardia e deve mantenere alta la concentrazione, soprattutto visto il cammino che attenderà il Torino da qui a gennaio. Da qui alla fine del girone d'andata c'è un "miniciclo" di sei partite: i granata affronteranno Lecce, Sassuolo e Verona in trasferta, mentre ospiterà all'Olimpico Grande Torino Milan, Cremonese e Cagliari. E ora il Toro ha la necessità di riattaccare subito la spina. Baroni deve subito ritrovare quello spirito che aveva contraddistinto la squadra nei sei risultati ottenuti prima della disfatta contro la squadra di Fabregas. Ora c'è bisogno di una reazione da parte dei giocatori che deve arrivare subito, già dalla trasferta in Salento.