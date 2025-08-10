Torino, il tabellino delle amichevoli: tre sconfitte per la squadra di Baroni

È terminata la preparazione estiva del Torino di Marco Baroni. Con il match amichevole giocato contro il Valencia allo stadio Mestalla in occasione del trofeo Naranja, si chiude il ritiro estivo granata in cui la squadra allenata da Marco Baroni è scesa in campo in cinque occasioni: il club granata ha affrontato Ingolstadt, Cremonese, in una doppia amichevole il Monacó e poi il Valencia. E così il ritiro granata tra Prato allo Stelvio, principato di Monaco e Spagna, è giunto alla fine. Ora il Torino sarà impegnato nella preparazione del primo test stagionale che vedrà i granata affrontare il Modena in occasione dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia.