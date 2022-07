Torino, il bollettino medico: Zima rientra in gruppo e ci sarà contro il Nizza

L'ultimo allenamento del Torino in terra austriaca si è concluso sotto una forte pioggia che ha limitato la seduta condotta da Ivan Juric. Il saluto dei granata a Waidring è avvenuto con una sessione di rifinitura in vista del match amichevole di domani contro il Nizza. A questa seduta non ha partecipato Koffi Djidji, il difensore franco-ivoriano si è limitato a svolgere degli esercizi in palestra e resta da capire se abbia riscontrato o meno qualche guaio fisico. Ancora fuori dai giochi anche Alessandro Buongiorno mentre hanno lavorato a parte sia Pietro Pellegri che Ben Kone. Questi ultimi due hanno svolto un lavoro differenziato per cercare di recuperare il più in fretta possibile dai rispettivi problemi fisici. Chi invece si è allento nuovamente in gruppo è David Zima. Il centrale ceco ha svolto l'intera seduto con il resto del gruppo e quindi domani sarò pienamente a disposizione di Juric per la sfida con i francesi. Una buona notizia per il tecnico croato che ha le scelte limitate nel reparto arretrato.