Torino, il Filadelfia riapre ai tifosi: lunedì allenamento a porte aperte

Dopo il 4 maggio, i tifosi tornano al Filadelfia per assistere alla preparazione dei giocatori granata

Lunedì 16 maggio il Torino tornerà a sentire il calore dei tifosi anche in allenamento. Ora la concentrazione è tutta riservata sulla gara di oggi, che vedrà la squadra di Juric impegnata contro il Verona alle 18 al Bentegodi; poi all'inizio della prossima settimana i granata scenderanno in campo al Filadelfia per un allenamento a porte aperte. Si tratta della seconda occasione in cui i tifosi granata avranno la possibilità di assistere alla preparazione dei propri beniamini dopo la giornata di festeggiamenti del 4 maggio. Si attende ancora la comunicazione ufficiale che svelerà anche l’orario dell’allenamento (che dovrebbe essere nel tardo pomeriggio), intanto le porte del Filadelfia sono pronte ad aprirsi nuovamente ai sostenitori granata all'inizio dell'ultima settimana della stagione che si concluderà con il match Torino-Roma, venerdì 20 maggio.