Dopo nove mesi Nikola Vlasic ha fatto il suo ritorno in campo con la maglia della Croazia. Il numero 10 granata, capitano in attesa del completo reintegro di Duvan Zapata, ha riconquistato la Nazionale grazie alle ultime prestazioni sfoderate con la maglia del Torino. Assente dalle due gare di Nations League contro la Francia dello scorso marzo, nelle quali aveva collezionato complessivamente 20 minuti di gioco, il CT Dalic ha deciso di puntare nuovamente sul giocatore granata. Infatti, proprio nella prima sfida valevole per le qualificazioni ai Mondiali contro le Isole Far Oer a Rijeka lo scorso 14 novembre Vlasic è tornato al gol nel vittorioso match terminato 3-1 in rimonta che ha regalato alla Croazia il pass per i Mondiali 2026.

Torino, il gol con la nazionale potrebbe essere la svolta per Vlasic

Dopo mesi di astinenza, Nikola Vlasic è tornato al gol con la nazionale croata. Il trequartista, entrato in campo al 61' al posto di Modric, al 70' su assist di Perisic ha trovato la rete del definitivo 3-1 che ha chiuso i conti del match. Una gol di personalità quello realizzato da Vlasic che ha regalato la certezza della qualificazione ai prossimi Mondiali: a una giornata dal termine della fase a gironi, i croati hanno sei lunghezze di vantaggio sulla Repubblica Ceca seconda. Se l'ex West Ham ha ritrovato il gol e la nazionale, il gol con la maglia granata manca da tre mesi. L'ultima rete in maglia granata per Vlasic risale alla sfida di Coppa Italia Torino-Modena terminata 1-0. In quell’occasione il gol nella ripresa firmato dal croato decise il passaggio del turno dei granata. Poi buio totale per Vlasic che non è riuscito a timbrare il cartellino in nessuna occasione in questa prima parte di stagione: sono infatti zero gol e zero assist in 11 partite in questo campionato di Serie A. C'è andato vicino nella sfida contro il Napoli con il palo preso nel primo tempo ma poi più nulla. La rete in nazionale potrebbe essere la svolta per Vlasic, la miccia che potrebbe ridare nuovi stimoli alla vena realizzativa del classe '97. A differenza degli scorsi anni Vlasic è riuscito a scendere in campo in maniera costante, grazie alla buona preparazione estiva e alla mancanza di infortuni che hanno sempre perseguitato il giocatore.