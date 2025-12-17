Torino, il monito di Cairo: “Siete forti. Siate coraggiosi e umili”

Nella serata del 16 dicembre 2025 il Torino ha si è ritrovato per la consueta cena di fine anno. Un'occasione per passare qualche ora in compagnia, al di fuori del rettangolo verde di gioco. Presente anche l'alto comando del club granata, a partire dal numero uno Urbano Cairo. Proprio il presidente della società ha tenuto un discorso, rivolto ai giocatori, facendo appello a due qualità morali: l'umiltà e il coraggio. "Dobbiamo essere tutti uniti. Siete forti, ma nel calcio di oggi conta ogni dettaglio, quindi l’umiltà è alla base di tutto: siate umili, siate coraggiosi»".