Torino, il Napoli è sempre più vicino: oggi nuova seduta d’allenamento

La giornata dei granata in vista del ritorno del campionato

Il Napoli è ormai alle porte. Il campionato sta per tornare. Il Torino affronterà la capolista al "Maradona" domenica alle 18. Per i granata di Ivan Juric altra giornata di allenamento in questo venerdì 15 ottobre. Ieri erano tornati ad allenarsi in gruppoKone - in seguito a un affaticamento al retto femorale - , Linetty - dopo un lieve sovraccarico al muscolo retto femorale riportato in Nazionale - e Warming.