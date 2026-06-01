Terminata la stagione, su Toro News torna l'appuntamento con i pagelloni di fine anno: a ogni giocatore assegneremo un voto che riassuma la stagione 2025/2026. Buona lettura!

Una stagione di alti e bassi per Guglielmo Maripan. Il difensore cileno è stato per lo più una comparsa nell'ultima stagione di Serie A: arrivato nel 2024 tra lo scetticismo generale, la scorsa stagione l'ex Monaco era riuscito a convincere Paolo Vanoli a suon di prestazioni rocciose e gol decisivi, diventando uno dei punti di riferimento della retroguardia granata. Tuttavia, nella seconda annata il rendimento del cileno è molto calato nonostante sia stata comunque positiva, forse segnando definitivamente la permanenza in granata. La stagione del numero 13 granata è stata difficile anche per le voci extra campo arrivate dal Cile che hanno condizionato le prestazioni del centrale.

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Maripan, da titolare a riserva: la stagione del centrale cileno

Centrale inamovibile nella formazione granata con Vanoli, dopo l'arrivo di Marco Baroni sulla panchina del Torino, Maripan ha avuto delle difficoltà ad adattarsi e trovare il feeling con il nuovo allenatore. Complice anche l'arrivo di Ismajli in granata, il cileno ha visto ridimensionare non poco la sua presenza in campo. Tuttavia, nonostante il calo di impiego, il giocatore è stato comunque autore di una buona continuità di rendimento attraverso i duelli vinti a partita, salvataggi e ai palloni recuperati. Nonostante una buona affidabilità, l'ex Monaco non è mai riuscito a convincere fino in fondo nemmeno Roberto D'Aversa nel finale di campionato che gli ha preferito quasi sempre il difensore albanese.

FLORENCE, ITALY - FEBRUARY 7: Guillermo Maripan of Torino FC celebrates a goal during the Serie A match between ACF Fiorentina and Torino FC at Stadio Artemio Franchi on February 7, 2026 in Florence, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Due gol pesanti contro Genoa e Fiorentina e l'assenza nel derby

Il voto: meritata una sufficienza per il buon apporto quando chiamato in causa

Il numero 13 granata è sceso in campo in 27 occasioni questa stagione, 24 da titolare, con una media di 80' giocati a partita. Con lui in campo la porta granata è rimasta inviolata in 9 occasioni, riuscendo a dare un notevole contributo anche in fase offensiva. Infatti, il centrale cileno ha messo a segno due marcature molto importanti in questa stagione: ad ottobre ha siglato il gol vittoria pesantissimo e di pregevole fattura con la fascia di capitano al braccio contro il Genoa di Vieira in casa (2-1) che ha regalato tre punti molto importanti alla squadra di Baroni; poi a febbraio è arrivato il gol del pareggio a tempo scaduto (2-2) contro la Fiorentina dell'ex Vanoli. Una delle note negative, invece, è stata sicuramente anche la sua assenza nel derby. Nella penultima gara della stagione contro il Cagliari, il centrale si è ingenuamente fatto ammonire per proteste ed essendo diffidato ha saltato la stracittadina contro la Juventus. Cartellino giallo evitabile per Maripan che ha salutato in anticipo il campionato di Serie A 2025-2026.Non è stata un'annata semplice soprattutto per il calo di minutaggio che può aver fatto male al morale di un giocatore sempre molto importante come Maripan. Il voto che la nostra redazione si sente di assegnare al campionato del cileno è comunque un 6. La sufficienza è corretta da assegnare per un elemento di grande esperienza nella rosa e che ha permesso anche ad elementi più giovani di crescere e di affidarsi alla sua leadership, un fattore cardine nelle presenze in campo del numero 13 che quando chiamato in causa non ha mai sfigurato.