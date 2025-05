Torino, il pagellone di fine stagione: Masina 5.5, tanti errori

Terminata la stagione del Torino, su Toro News torna l'appuntamento con i pagelloni: è il turno di Masina

28 maggio 2025

Terminata la stagione, su Toro News torna l'appuntamento con i pagelloni di fine anno: ad ogni giocatore assegneremo un voto che riassuma la stagione 2024/2025. Buona lettura!

Arrivato durante la sessione di mercato invernale della scorsa stagione per rinforzare la fascia sinistra, Adam Masina era stato accolto tra dubbi e interrogativi. Tuttavia, il giocatore aveva mostrato sin da subito grande forza di volontà e spirito di sacrificio, valsogli il riscatto al termine del campionato. Quest'anno il suo impatto con la maglia del Torino non si può definire pienamente positivo. Poche presenze da titolare e prestazioni non sempre all’altezza, hanno portato il giocatore a ricevere un voto non pienamente sufficiente, precisamente un 5.5. Nel corso della stagione ha disputato 24 partite, realizzato 3 assist e messo a segno un gol. Analizziamo ora la sua partita migliore e la peggiore nel corso del campionato.

Partita Top: Torino-Monza 1-1 — Nel pareggio casalingo contro il Monza del 24 novembre 2024, Adam Masina ha firmato il suo primo gol stagionale, portando momentaneamente in vantaggio il Torino. Al 59', sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Lazaro, il terzino sinistro ha staccato con tempismo, infilando Turati con un preciso colpo di testa . Un lampo che, però, è stato subito spento: appena quattro minuti dopo, Djuric ha replicato con una rete praticamente identica, sempre su corner, fissando il punteggio sull'1-1 finale. Il gol di Masina non è bastato a trascinare i granata alla vittoria, tuttavia, la prestazione di Masina in quell'occasione è stata una delle migliori.

Partita flop: Torino-Bologna 0-2 — Nella sconfitta per 0-2 incassata dal Torino in casa contro il Bologna, Adam Masina ha vissuto una delle sue serate più difficili in maglia granata. Schierato da braccetto sinistro, il difensore ha faticato a contenere le incursioni degli attaccanti avversari. Masina è apparso spesso in ritardo nelle chiusure e poco reattivo nei duelli individuali, contribuendo a una prestazione collettiva difensiva insufficiente. Per il numero 5 marocchino si ricorda infatti un intervento sbagliato che ha permesso a Dallinga di segnare il gol del vantaggio. Masina non è riuscito quindi ad offrire la solidità necessaria per arginare le offensive avversarie, lasciando spazio a riflessioni sulla sua tenuta in partite ad alta intensità.

Masina, il pagellone di fine stagione: il voto — La stagione di Adam Masina non è da archiviare come completamente negativa: il terzino ha collezionato 24 presenze, mettendo a segno un gol e mostrando in alcuni frangenti l’esperienza che lo contraddistingue. Tuttavia, il suo rendimento è rimasto altalenante, con prestazioni spesso condizionate da imprecisioni difensive e una scarsa incisività nella fase di spinta. Non sono mancate le prove dignitose, ma nemmeno errori pesanti in gare chiave. Per questo, il bilancio finale si ferma a un 5,5: vicino alla sufficienza, ma non abbastanza per promuovere del tutto la sua stagione.