Torino, il pagellone di fine stagione: Njie 6, energia e personalità

Terminata la stagione del Torino, su Toro News torna l'appuntamento con i pagelloni: è il turno di Njie

Eugenio Gammarino 4 giugno 2025 (modifica il 4 giugno 2025 | 14:15)

Terminata la stagione, su Toro News torna l'appuntamento con i pagelloni di fine anno: a ogni giocatore assegneremo un voto che riassuma la stagione 2024/2025. Buona lettura!

Alieu Njie, alla prima stagione con la prima squadra granata, ha vissuto un anno abbastanza positivo. Il classe 2005, aggregato dalla primavera fin dalla prima partita contro il Milan, ha totalizzato 17 presenze tra campionato e Coppa Italia condite da 1 gol (Como), il primo in Serie A, garantendo a Vanoli una soluzione offensiva di grande energia a partita in corso. Tuttavia, lo svedese dopo la frattura del malleolo destro rimediata in uno scontro nel match contro l'Atalanta, non ha più visto il campo.

Partita Top: Torino-Como 1-0, il primo gol in Serie A La miglior partita stagionale dell'esterno offensivo svedese è stata la gara di andata allo Stadio Olimpico Grande Torino contro il Como. Era la nona giornata di campionato e i granata riuscirono a strappare una grande vittoria per 1-0 contro la squadra di Cesc Fabregas in un periodo complicato per la squadra di Vanoli. In quell'occasione Njie realizza il suo primo gol in Serie A, firmando la rete della vittoria del Torino. Approfittando di una leggerezza di Brunoder che appoggia di testa ad Audero in retropassaggio un pallone troppo troppo corto, Njie, rimasto in pressione, riesce ad anticipare il portiere avversario e a depositare in rete.

Partita flop: Torino-Fiorentina 0-1, non riesce a incidere Di tutt'altro avviso è stata invece la partita contro la Fiorentina sempre in casa allo Stadio Olimpico Grande Torino. All'undicesima giornata di Serie A, Njie offre la sua peggiore prestazione in maglia granata: entrato al minuto 17' per sostituire l'infortunato Che Adams, lo svedese gioca la sua partita più lunga in stagione, ben 73' minuti in campo. Il classe 2005 dimostra di avere personalità durante tutta la partita, prova anche la giocata ma non riesce mai a trovare spunti interessanti.

Njie, il pagellone di fine stagione: il voto In conclusione il voto che la redazione di Toro News si sente di assegnare al campionato condotto da Njie, è un 6. Il numero 92 granata ha vissuto una stagione abbastanza positiva fino a febbraio quando, nel match contro l'Atalanta, in uno scontro rimedia una frattura al malleolo destro e da allora non ha più visto il campo.