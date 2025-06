Torino, il pagellone di fine stagione: Sanabria 4, una delle più grandi delusioni

Terminata la stagione, su Toro News torna l'appuntamento con i pagelloni: è il turno di Antonio Sanabria

Simone Napoli 3 giugno 2025 (modifica il 3 giugno 2025 | 10:02)

Terminata la stagione, su Toro News torna l'appuntamento con i pagelloni di fine anno: a ogni giocatore assegneremo un voto che riassuma la stagione 2024/2025. Buona lettura!

Un finale di stagione deludente che potrebbe coincidere con la fine della sua avventura in granata: Antonio Sanabria è stato uno delle più grandi delusioni del Torino di quest'anno. La sua quinta stagione all'ombra della Mole è stata caratterizzata da pochissime luci e tante ombre, tant'è vero che in questa stagione ha chiuso con soli 2 gol e un assist in 26 presenze in Serie A - nemmeno nei suoi primi 6 mesi in granata, quando fu acquistato a gennaio 2021 dal Betis, fece così male. Il paraguayano è sembrato in palla nelle prime gare di stagione, ma dopo l'infortunio di Zapata, quando società e piazza si aspettavano che si prendesse la squadra sulle spalle, è praticamente scomparso dai radar e Vanoli lo ha declassato nelle sue gerarchie. A causa della deludente stagione, sembra però molto probabile il suo addio nella prossima finestra di mercato.

Partita top: Hellas Verona-Torino 2-3 — Un gol e un rigore procurato - un pizzico di imprecisione e il palo gli negano la gioia della doppietta - per un Sanabria di avvio di stagione che si trovava a memoria con Zapata e che ha fatto impazzire la difesa scaligera. Glaciale davanti a Montipò in occasione del primo gol che sblocca il match, ma sbaglia il rigore che poteva regalargli la doppietta colpendo il palo.

Partita flop: Torino-Venezia — L'ultima volta della stagione al Grande Torino coincide forse la sua peggior partita: Vanoli lo lancia dal primo minuto ma dopo il primo tempo è già costretto a sostituirlo per un sostanziale mancato apporto al gioco. Tutto il Torino gioca un primo tempo vergognoso, ma il paraguayano non dà segnali di vita e non riesce nè ad entrare nel vivo del gioco nè a tenere palla per far respirare la squadra perdendo ogni duello contro la difesa veneta.

Sanabria, il pagellone di fine stagione: il voto In conclusione il voto che la redazione di Toro News si sente di assegnare al campionato condotto da Antonio Sanabria è un 4. La sua peggior stagione in termini realizzativi col Torino e in Serie A, coincide forse con la sua ultima stagione con la maglia numero 9 sulle spalle. Partito forte con l'attacco a due in compagnia del suo grande amico Duvan Zapata, il paraguayano non ha saputo rispettare le aspettative e la pressione di squadra e piazza dopo il KO del colombiano. L'intesa mai davvero trovata con Adams e il cambio di assetto lo hanno penalizzato tanto che nel finale di stagione Vanoli ha puntato sui giovani della Primavera e i loro stimoli per cercare di scuotere la squadra. Poca voglia di combattere e tante occasioni sprecate in questa stagione.