Torino, il pagellone di fine stagione: Sosa 5, non si guadagna il riscatto

Arrivato la scorsa estate da Amsterdam con la convinzione della società e della piazza di aver sistemato la corsia sinistra dopo anni di difficoltà su quella fascia con diversi giocatori adattati, l'avventura di Borna Sosa a Torino è durata solo metà stagione: il terzino sinistro croato arrivato in prestito dall'Ajax ad agosto 2024 non è stato all'altezza delle aspettative e i granata si sono visti costretti a virare su un nome esperto e in cerca di riscatto come Biraghi che, nonostante le 6 primavere in più, ha reso meglio rispetto al classe '98 che ha chiuso la stagione con solo 20 presenze (19 in campionato e una in Coppa Italia) 0 gol e 0 assist. Una serie di infortuni inoltre lo hanno relegato ai margini delle gerarchie di Vanoli facendo sì che la sua storia col Torino finisse effettivamente il giorno di San Valentino, in quel Bologna-Torino del 14 febbraio, data dell'ultima presenza con la casacca granata. Un amore mai sbocciato e un riscatto di 7 milioni che non verrà esercitato.